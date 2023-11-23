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        Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki kadın öldü

        Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:16
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        Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki kadın öldü
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        Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Murat Altıparmak (51) idaresindeki 35 ERE 58 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu yeni cezaevi yakınlarında refüje çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki annesi Hatice Altıparmak (83) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Altıparmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Araçtaki Altıparmak'ın köpeğinin kaza yerinden bir süre ayrılmadığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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