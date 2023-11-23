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        Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı

        Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 21:55 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:06
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        Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı
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        Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı.

        Laleli Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ile eşi F.G. (30) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini karnından ve kolundan bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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