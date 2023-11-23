Aksaray'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı.

Laleli Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ile eşi F.G. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini karnından ve kolundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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