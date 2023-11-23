Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kumbuzoğlu, mesajında, öğretmenlerin mesleğini yerine getirirken aynı zamanda ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade ettiklerini vurguladı.

Öğretmenlerin, insanlığa doğruyu, güzeli ve iyiyi öğrettiğini belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Her çocuk senin engin yüreğinde yeşermeyi bekleyen bir tohum, senin ellerinde açmayı bekleyen bir gül, senin ışığınla aydınlanmayı bekleyen bir meşaledir. Çocuklarımızı, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, milli ve manevi değerleri benimseyip özümsemiş, sorumluluk sahibi, merhametli, güvenilir, adaletli, sabırlı, vicdanlı fertler olarak yetiştirmek için gece gündüz gayret sarf ediyorsunuz. Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmasında büyük emekleriniz var. İkinci asrın Türkiye Yüzyılı olması sizlerin yetiştireceği aklı hür, fikri hür, irfanı hür gençlerimiz sayesinde olacak. Şehit öğretmenlerimize, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, emekliye ayrılmış olanlara ve görevi başındaki bütün öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."