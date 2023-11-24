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        Haberler Sağlık Alzheimer daha genç yaştaki bireylerde unutkanlık yerine öfke kontrol bozukluğu ve mekan tanıma zorluğuyla başlıyor

        Alzheimer daha genç yaştaki bireylerde unutkanlık yerine öfke kontrol bozukluğu ve mekan tanıma zorluğuyla başlıyor

        Uzmanlar Alzheimer hastalığının son yıllarda daha genç yaştaki bireylerde daha fazla görüldüğüne dikkat çekiyor. En önemli neden ailede erken Alzheimer olarak görülüyor. Bu durumda aklınıza gelen öncelikli belirti unutkanlık ise yanılıyorsunuz. Erken yaşta ortaya çıkan bu hastalıkta hafıza bozukluğu yerine öfke kontrol bozukluğu ve mekan tanıma zorluğu ile karşılaşıldığı belirtiliyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

        cerenoglu@haberturk.com
        Giriş: 24.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:33
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        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
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        Alzheimer henüz gerçek nedeni anlaşılamayan ancak giderek genetik öncelikli olduğu ortaya çıkmaya başlayan kronikbir beyin hastalığının adı. “Alzheimer bir demans mıdır” sorusunu yönelttiğimiz Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. A. Oğuz Tanrıdağ, “Alzheimer başlangıç aşamasında bir demans (bunama) değildir. ‘Unutkanlık demansı’ dediğimiz aşama hastalığın son aşamasıdır. Her demansın Alzheimer olmadığı bilinmelidir. Alzheimer dışı başka demanslar da vardır. Bunları; Damarsal demans, davranış demansı, Parkinson demansı gibi demans türleri olarak sıralayabiliriz” diyor.

        Prof. Dr. A. Oğuz Tanrıdağ
        Prof. Dr. A. Oğuz Tanrıdağ

        GENÇLERDE ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU VE MEKÂN TANIMA ZORLUĞU İLE ORTAYA ÇIKIYOR

        Son yıllarda Alzheimer’a daha genç yaşlardaki kişilerde de rastlanıyor. Bu durum, özellikle ailesinde erken Alzheimer görülenler için doğru bulunuyor. “Erken yaşta ortaya çıkan Alzheimer’ın unutkanlıktan çok davranış bozukluğu ile ortaya çıktığı doğru mudur” sorusunu yönelttiğimiz Tanrıdağ, “Genç insanlarda hafıza bozukluğunun meydana gelişi genellikle yaşlılardaki gibi değildir. Genç bireylerde daha çok beynin zayıfladığına işaret eden öfke kontrol bozukluğu ve mekân tanıma zorluğuyla karşılaşılır. Erken başlangıçlı Alzheimer geç başlangıçlı olana oranla daha hızlı ilerler ve psikiyatrik bozukluklar geç başlangıçlı olana göre daha yoğundur ”diyor ve devam ediyor; “Bundan 117 yıl önce hastalığı ilk tanımlayan Dr. Alzheimer’ın hastası öldüğünde 55 yaşındaydı ve hastalık 40 yaşların sonunda ortaya çıkmıştı. Daha sonraki yıllarda erken Alzheimer’e neden olan üç kromozom daha tanımlandı. Bunlar Kromozom 1,14 ve 21’dir.”

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        EN ÖNEMLİ İNSAN HATASI

        Günümüzde hastalıkla ilgili umut verici fazla gelişme bulunmadığını söyleyen Tanrıdağ, tedaviye geç kalınma ve başarısızlığın kendilerini en üzen durum olduğuna dikkat çekiyor. Erken yaşlarda hastalıkla ilgili erken tanının farkındalığı artırabildiğini belirten Tanrıdağ, bunun Alzheimer’ın ortaya çıkışının geciktirilmesine veya ilerleyiş hızının azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirterek, “Hastalığın ortaya çıkmasında insan hatası söz konusu olmamasına rağmen erken tanıda geç kalınması önemli bir insan hatası olarak kabul edilebilir” diyor.

        BU 5 BELİRTİ ALZHEİMER’I DÜŞÜNDÜRÜYOR

        1. Yakın dönem bellek bozukluğu

        2. Unuttuğunu unutmak

        3. Tekrar etmek

        4. İçgörü azlığı

        5. Davranış bozukluğu

        ŞÜPHE VARSA BU KONTROLLER ŞART

        Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, genetik yatkınlığı olan veya kendisinde şüpheli değişiklikler hisseden kişinin geçirilmesi gereken kontrolleri aşağıdaki gibi sıralıyor:

        *Beyin MR

        *Beyin Elektrosu

        *Zihin Testleri

        *Uygun Genetik Kan Testi

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