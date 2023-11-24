Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmalarına ara verildi

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Ulusal Afet Yönetimi Kurumu üyesi Syed Ata Hasnain, çalışmalarla ilgili dün yaptığı açıklamada mahsur kalan kişilerin güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu ve operasyonu bir zaman çizelgesine sınırlamanın yanlış olacağını belirtti.

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Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, dün yaptığı açıklamada kurtarma operasyonunun takibi için bölgeye bir ofis kurduğunu ifade etti.