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        İkizi yürüyünce SP´li olduğu belirlendi, erken teşhis ve tedaviyle beden eğitimi öğretmeni oldu

        AKSARAY´daikiz kardeşi Kübra İrgin´in emekleyip yürümesi sonrası serebral palsi hastası olduğu tespit edilen Onur İrgin (25) ameliyat sonrası 8 yaşında yürümeye başladı. Spor bilimleri fakültesini bitirip, bu yıl beden eğitimi öğretmeni olarak atanan İrgin, "Spora olan tutkum, azmim ve hırsımla sonunda yürüdüm. Spor bilimleri gibi zor bir fakülteyi bitirip öğretmen olarak atandım. İkizim emekleyip yürüyünce ben de yürüyemeyince hastalığım anlaşılmış. Erken teşhis, tedavi ve ameliyat sonrası fizik tedavi ve benim kendi mücadelemle bu seviye geldim" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:10
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        İkizi yürüyünce SP´li olduğu belirlendi, erken teşhis ve tedaviyle beden eğitimi öğretmeni oldu
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        AKSARAY´daikiz kardeşi Kübra İrgin´in emekleyip yürümesi sonrası serebral palsi hastası olduğu tespit edilen Onur İrgin (25) ameliyat sonrası 8 yaşında yürümeye başladı. Spor bilimleri fakültesini bitirip, bu yıl beden eğitimi öğretmeni olarak atanan İrgin, "Spora olan tutkum, azmim ve hırsımla sonunda yürüdüm. Spor bilimleri gibi zor bir fakülteyi bitirip öğretmen olarak atandım. İkizim emekleyip yürüyünce ben de yürüyemeyince hastalığım anlaşılmış. Erken teşhis, tedavi ve ameliyat sonrası fizik tedavi ve benim kendi mücadelemle bu seviye geldim" dedi. 

        Aksaray'da ikizi Kübra İrgin'in emekleyip yürümeye başlaması ve kendisinin bunları yapamaması üzerine götürüldüğü doktorda serebral palsi tanısı konulan Onur İrgin, geçirdiği ameliyatlar ve fizik tedavileri sayesinde 8 yaşında yürümeyi başardı. Spora olan tutkusuyla eğitim hayatını bu yönde ilerleten İrgin, spor bilimleri fakültesini bitirdi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS) 70 puan alarak Saadet Güney İmam Hatip Ortaokulu'na beden eğitimi öğretmeni olarak atanan İrgin, "Serebral palsi hastasıyım. Halk dilinde ise beyin felci deniyor. 8 yaşına kadar hiç yürüyemedim. Ameliyatlar ve fizik tedavi ile spora olan tutkum, azmim ve hırsım sonucunda yürüdüm. Spor bilimleri gibi zor bir fakülteye, bu yıl öğretmen olarak atandım. Benim ikizim de var o da edebiyat öğretmeni. İkizim emekleyip yürüyünce ben de yürüyemeyince hastalığım anlaşılmış. Erken teşhis, tedavi ve ameliyat sonrası fizik tedavi ve benim kendi mücadelemle bu seviye geldim. Şu anda hiçbir sorunum yok" diye konuştu.

        'ROL MODEL OLMAK İÇİN BU MESLEĞİ TERCİH ETTİM'

        Spora olan tutkusunun kendisine güç verdiğini ifade eden İrgin, "Beden eğitimi öğretmenliği benim için çok zor bir bölümdü. Çevremdeki insanlara ve benim gibi olan kişilerle, öğrencilerime rol model olmak adına bu mesleği tercih ettim. Tabi kolay olmadı, yeri geldi amuda kalkarak takla attım. Öğretmen olmam ise bana çok gurur verdi. Öğrencilerim ve çevremdeki sosyal insanlar veya benim gibi fiziksel engelli, farklı bir engel gurubuna mensup arkadaşlara örnek oluyorum. Spor öğretmeni olarak başarılı olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullanıldı.

        'EĞİTİM İLE TÜM ENGELLİ AŞABİLİRİZ'

        İlk Öğretmenler Günü'nü kutlayacağı için heyecanlı olduğunu belirten İrgin, "24 Kasım Öğretmenler Günü benim ilk öğretmenler günüm olacağı için heyecanlıyım. Ben okulda öğrencilerim için rol modelim. Çeşitli engelli ve yaşam zorluklarından çıkıp öğretmen olarak atandım. Bir küçük çocuk, engelli bireyin ne olduğunu bilsin. Bunu da eğitim ile 7´den 70´e yapabiliriz" dedi.

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