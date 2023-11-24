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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR GELİYOR! Son dakika hava durumu: Sıcaklıklar artıyor, yağmur başlıyor! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu 24 Kasım bugün

        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Lodosla birlikte, Antalya, kıyı ve kuzey Ege, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmurlu olması tahmin ediliyor. Kuzeyde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 07:19 Güncelleme: 24.11.2023 - 07:32
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        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 17°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 16°

        İzmir

        Yağmurlu 21°

        Antalya

        Güneşli 20°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 18°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 16°

        Adana

        Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 15°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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