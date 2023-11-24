son dakika deprem

Prof. Dr. Görür ve Prof. Dr. Tüysüz'den Malatya depremleriyle ilgili çarpıcı açıklama! Malatya'da, dün akşam üstü peş peşe yaşanan depremlerin ardından iki yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz, önemli paylaşımlarda bulundu. Prof. Dr. Görür depremleri; "Her iki deprem de birbirine yakın ama lokasyon itibariyle biri Adıyaman, diğeri Malatya sınırında (Geçitli ve Uluköy). Ama esasında ikisi de aynı yer demektir. AFAD'ın Battalgazi olarak verdiği yerlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu depremleri, 6 Şubat depremlerinin artçısı olarak kabul edebiliriz" diye değerlendirirken, Prof. Dr. Tüysüz, "Çelikhan ile Pütürge arasında yaklaşık 30 kilometre boyunca bir var var. Ne zaman kırılır bilinmez ama 6'nın biraz üzerinde deprem üretebilir. Ancak, 6 Şubat bir daha olmayacak" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 07:49 Güncelleme: 24.11.2023 - 07:55 facebook

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