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Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü. Öncelik tanınan personellerin indirimleri ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ÜST GEÇİDİ DE AŞTI Esenyurt’ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk da drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, “Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” dedi.