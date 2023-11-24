İstanbul'da geçen olay iddianamede şöyle anlatıldı. Çiftin Kanlıca'daki evlerinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtiliyor.

DHA'da yer alan habere göre Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma esnasında eşine hakaretlerde bulunduğu, hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı'yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı'ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.

"ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR, SANIK CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi Melisa Tatlıcı, "Şikayetim devam ediyor. Sanık cezalandırılsın" dedi. Şikayetçi avukatı, müvekkili Melisa Tatlıcı'nın olay tarihinde 8 aylık hamile olmasına dikkat edilerek ceza verilmesini, sanığın kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle adli kontrolün devam etmesini talep etti.

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ŞEYHMUS TATLICI'YA 4 YIL 2 AY HAPİS

Sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı, taraflar arasında evliliğin devam ettiğini, suç unsuru oluşmadığını belirterek müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği sabit olduğu gerekçesiyle 'Cinsel saldırı' suçundan oy çokluğuyla 5 yıl hapis cezası verdi.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti sanığın cezasını 4 yıl 2 aya indirdi. Heyet ayrıca sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararının devam etmesine hükmetti.

CEZAYA ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Karara karşı oy kullanan üye hakim, sanığın duruşmaları takip etmediği ve pişmanlık göstermediğini, şikayetçinin 8 aylık hamile olması nedeniyle kusuru dikkate alınarak üst sınıra yakın bir ceza verilmesi ve indirim uygulanmaması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.