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        Meltem öğretmen, meslektaşı annesinin rekorunu kırmak istiyor

        AKSARAY'da eğitimgördüğü Cumhuriyet İlkokulu'nda 33 yıldır öğretmenlik yapan Meltem Acar (53), aynı okulda 35'inci yılını doldurup emekli olan annesi Birsen Acar'ın rekorunu kırıp emekli olmayı hedefliyor. Meltem Acar, "Biz ailece eğitimciyiz, bu çok gurur verici bir durum. Ben de annemin rekorunu kırıp eğitim gördüğüm okuldan emekli olmayı hedefliyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:10
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        Meltem öğretmen, meslektaşı annesinin rekorunu kırmak istiyor
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        AKSARAY'da eğitimgördüğü Cumhuriyet İlkokulu'nda 33 yıldır öğretmenlik yapan Meltem Acar (53), aynı okulda 35'inci yılını doldurup emekli olan annesi Birsen Acar'ın rekorunu kırıp emekli olmayı hedefliyor. Meltem Acar, "Biz ailece eğitimciyiz, bu çok gurur verici bir durum. Ben de annemin rekorunu kırıp eğitim gördüğüm okuldan emekli olmayı hedefliyorum" dedi.

        Çerdiğin Mahallesi'ndeki 100 yıllık Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Meltem Acar, meslekte 33'üncü yılına girdi. Aynı okulda öğretmenlik yapan annesi Birsen Acar ise mesleğinin 35'inci yılında emekli oldu. Kızı da aynı okuldan mezun olan Meltem Acar, "Meslekte 33'üncü yılımı tamamlamak üzereyim. Biz ailecek eğitimciyiz. Babam okul müdürlüğünden emekli oldu. Annem Cumhuriyet İlkokulu'ndan emekli oldu. Ben de bu okulun mezunuyum. Kızım da bu okuldan mezun olup öğretmen oldu. Erkek kardeşim de öğretmen. Bu gerçekten çok gurur verici bir durum. Ben de kendimi tamamen buraya ait hissediyorum. Ben öz ve öz bu okulun evladı gibi hissediyorum. Hayatım boyunca evimden daha çok okulda vakit geçirdim gibi geliyor. Sürekli tatillerde de gelip çocuklara kurs veriyorum. Gerçekten çok mutluyum. Mesleğimi, 100 yıllık böyle güzel bir okulda devam ettirdiğim için çok mutluyum" dedi.

        'ANNEMİN ÖĞRETMENLİK YAPTIĞI OKULDAN BEN VE KIZIM DA ÖĞRETMEN ÇIKTIK'

        Ailece eğitimci olduklarını belirten Acar, "Bir çocuk annesiyim, kızım da aynı şehirde bulunan Atatürk İlkokulu'nda görev yapıyor. Annem Birsen Acar, 35'inci yılını burada tamamlayarak emekli oldu. Babam Nevzat Acar ise 45 yıllık görevinin ardından emekli oldu. Erkek kardeşim Mustafa Acar ile eşi de öğretmen. Öğretmenler Günü'nde annem ve babam ilk hediyelerini benden alıyorlar. Onlara her yıl ilk çiçeklerini ben gönderiyorum. Ben de annemin rekorunu kırıp eğitim gördüğüm Cumhuriyet Okulu'ndan emekli olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

        'MEZUN ÖĞRENCİLERİM BİLE 'ANNE' DİYE GELİYOR'

        Mezun olan öğrencilerinin ziyarete geldiklerini ifade eden Acar, yaşadığı gururu vurgulayarak şunları söyledi:

        "Mesleğe ilk Gaziantep'te başladım. Mersin'e tayinim çıktı. Daha sonra evlendim. Tekrar Aksaray'a, kendi memleketime geldim. Bu okulda 23 yıldır görev yapıyorum. Mezun ettiğim öğrenciler de ziyaretime geliyor. Benim en büyük gururum, yetiştirdiğim öğrencilerim. Onlara duyduğum sevgi hiçbir şeyle ölçülemez. Benim yanıma mezunlar bile 'anne' diye gelirler. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Biz çocukları sıfırdan alıp çekirdekten 4 yıl yetiştiriyoruz. Öğrencilerin her şeyiyle ilgileniyoruz. Yeri geldiğinde burnunu silip, ayakkabısını bağlıyoruz. İlk diş çıkışına şahit oluyorsunuz. İlk hedeflerini burada aileyle birlikte belirliyoruz. 4'üncü sınıfa geldiklerinde bizden ayrılıyorlar. Biz de onlarla olgunlaşıp büyüyoruz." 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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