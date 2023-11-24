Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!

        Eşini bıçaklayan koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!

        Kadına yönelik şiddet bitmek bilmezken Aksaray'da feci bir saldırı meydana geldi. Kentte Mustafa G. adlı bir kişi, karısını darp edip bıçakladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'da Fatma G. (30), tartıştığı eşi Mustafa G. (31) tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilip, karnından ve sol kolundan bıçaklandı.

        DHA'nın haberine göre yaralı kadın beraberinde 4 yaşındaki oğluyla hastaneye götürülürken, şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Mustafa G., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Fatma G.'yi çocuklarını gözü önünde darp etti. Fatma G., evden gitmek isteyince Mustafa G. bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı.

        REKLAM

        Gürültüyü duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı Fatma G.'yi beraberinde 4 yaşındaki oğlu ile birlikte Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Fatma G., ambulanstan indirildiği sırada "Eşim kavga etiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı" dedi. Şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Aksaray
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı