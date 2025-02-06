Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti! Adana'da, çift oldukları tahmin edilen erkek ile kadın, aile üyesi olduğu düşünülen tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada çifte engel olmak isteyen kız çocuğu erkek tarafından darp edildi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:29 facebook

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