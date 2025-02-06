Nüfusu en hızlı artan şehirler

TÜİK, 2024 yılına dair Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı yayımladı. Nüfus artış oranlarına göre en hızlı nüfus yükselmesi yaşayan şehirler ortaya çıktı.

2024 yılında Türkiye'de nüfusu en hızlı artan şehir Tekirdağ oldu. Tekirdağ'ın nüfus artış oranı binde 17,1 olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 187 bin 162'ye yükseldi.

Tekirdağ'ı binde 15,5 ile Kahramanmaraş ve binde 14,1 ile Muğla takip etti.

Nüfus düşüşü en hızlı iller ise binde 40,7 ile Gümüşhane, binde 32,1 ile Siirt ve binde 30,8 ile Tunceli...

Gümüşhane'nin nüfusu, 148 bin 539'dan 142 bin 617'ye geriledi.