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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum - Galatasaray Haberleri

        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum

        Türkiye'den iki takımın stadyumunun yer aldığı listenin zirvesinde Almanya'nın iki köklü kulübü yer alıyor. Dünya genelindeki seyirci rekorlarında Borussia Dortmund'un Signal Iduna Park'ı (81.365) ve Bayern'in Allianz Arena'sı (75.000) öne çıkıyor. Bir diğer dikkat çeken nokta ise Schalke, Bundesliga'nın ikinci liginde 16. sırasında yer almasına rağmen, ortalama 61.592 seyirciyle oynayarak Barcelona'nın önünde yer alıyor. İşte transfermarkt verilerine göre dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum... (Sezon 2023/24)

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:55
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        1

        50 EVERTON - GOODİSON PARK - SEYİRCİ ORTALAMASI: 39.130

        Kapasite: 39.571 | Stat doluluk oranı: 98,9 % | Tarih: 20 Kasım 2023

        2

        49 CHELSEA - STAMFORD BRİDGE - SEYİRCİ ORTALAMASI: 39.763

        Kapasite: 40.853 |Stat doluluk oranı: 97,3 %

        3

        48 TİGRES UANL - ESTADİO UNİVERSİTARİO - SEYİRCİ ORTALAMASI: 39.904

        Kapasite: 41.886 | Stat doluluk oranı: 95,3 %

        4

        47 FENERBAHÇE - ÜLKER STADYUMU FB - SEYİRCİ ORTALAMASI: 40.894

        Kapasite: 47.834 | Stat doluluk oranı: 85,5 %

        5

        46 PORTO - ESTÁDİO DO DRAGÃO - SEYİRCİ ORTALAMASI: 41.378

        Kapasite: 50.033 | Stat doluluk oranı: 82,3 %

        6

        45 ASTON VİLLA - VİLLA PARK - SEYİRCİ ORTALAMASI: 41.378

        Kapasite: 42.682 | Stat doluluk oranı: 96,9 %

        7

        44 SUNDERLAND - STADIUM OF LİGHT - SEYİRCİ ORTALAMASI: 41.394

        Kapasite: 41.394 | Stat doluluk oranı: 84,9 %

        8

        43 LAZİO - OLİMPİCO Dİ ROMA - SEYİRCİ ORTALAMASI: 41.683

        Kapasite: 73.261 | Stat doluluk oranı: 56,9 %

        9

        42 WERDER BREMEN - WESERSTADİON - SEYİRCİ ORTALAMASI: 41.733

        Kapasite: 42.100 | Stat doluluk oranı: 99,1 %

        10

        41 BARCELONA - OLÍMPİC LLUÍS COMPANYS - SEYİRCİ ORTALAMASI: 42.212

        Kapasite: 49.472 | Stat doluluk oranı: 85,3 %

        Kulüp, Camp Nou'daki yenileme çalışmaları nedeniyle bu sezon maçlarını Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyor.

        11

        40 OLYMPİQUE LYON - GROUPAMA STADİUM - SEYİRCİ ORTALAMASI: 43.147

        Kapasite: 59.186 | Stat doluluk oranı: 72,9 %

        12

        39 VALENCİA - MESTALLA - SEYİRCİ ORTALAMASI: 43.276

        Kapasite: 48.600 | Stat doluluk oranı: 87,6 %

        13

        38 KAİSERSLAUTERN - FRİTZ-WALTER-STADİON - SEYİRCİ ORTALAMASI: 43.353

        Kapasite: 49.850 | Stat doluluk oranı: 87,9 %

        14

        37 BEİJİNG GUOAN - WORKERS STADİUM - SEYİRCİ ORTALAMASI: 43.769

        Kapasite: 68.000 | Stat doluluk oranı: 64,4 %

        15

        36 ATHLETİC BİLBAO - SAN MAMÉS - SEYİRCİ ORTALAMASI: 44.845

        Kapasite: 53.289 | Stat doluluk oranı: 84,2 %

        16

        35 GALATASARAY - RAMS PARK - SEYİRCİ ORTALAMASI: 44.961

        Kapasite: 52.223 | Stat doluluk oranı: 86,1 %

        17

        34 RB LEİPZİG - RED BULL ARENA - SEYİRCİ ORTALAMASI: 44.961

        Kapasite: 47.069 | Stat doluluk oranı: 95,5 %

        18

        33 PSG - PARC DES PRİNCES - SEYİRCİ ORTALAMASI: 46.140

        Kapasite: 49.691 | Stat doluluk oranı: 92,9 %

        19

        32 HERTHA BERLİN - OLYMPİASTADİON BERLİN - SEYİRCİ ORTALAMASI: 46.411

        Kapasite: 74.667 | Stat doluluk oranı: 62,2 %

        20

        31 NAPOLİ - STADİO DİEGO ARMANDO MARADONA - SEYİRCİ ORTALAMASI: 46.654

        Kapasite: 54.726 | Stat doluluk oranı: 85,3 %

        21

        30 SÃO PAULO - ESTÁDİO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO - SEYİRCİ ORTALAMASI: 46.836

        Kapasite: 72.039 | Stat doluluk oranı: 62,2 %

        22

        29 FEYENOORD - DE KUİP - SEYİRCİ ORTALAMASI: 47.500

        Kapasite: 47.500 | Stat doluluk oranı: 100,0 %

        23

        28 ATLANTA UNİTED - MERCEDES BENZ STADIUM - SEYİRCİ ORTALAMASI: 47.526

        Kapasite: 73.019 | Stat doluluk oranı: 65,1 %

        24

        27 KÖLN - RHEİNENERGİESTADION - SEYİRCİ ORTALAMASI: 49.620

        Kapasite: 50.000 | Stat doluluk oranı: 99,2 %

        25

        26 GLASGOW RANGERS - IBROX STADİUM - SEYİRCİ ORTALAMASI: 49.670

        Kapasite: 50.987 | Stat doluluk oranı: 97,3 %

        26

        25 LİVERPOOL - ANFİELD - SEYİRCİ ORTALAMASI: 50.075

        Kapasite: 54.074 | Stat doluluk oranı: 92,6 %

        27

        24 MÖNCHENGLADBACH - STADION İM BORUSSİA-PARK - SEYİRCİ ORTALAMASI: 51.097

        Kapasite: 54.042 | Stat doluluk oranı: 94,6 %

        28

        23 REAL BETİS - BENİTO VİLLAMARÍN - SEYİRCİ ORTALAMASI: 51.447

        Kapasite: 60.721 | Stat doluluk oranı: 84,7 %

        29

        22 NEWCASTLE UNİTED - ST JAMES' PARK - SEYİRCİ ORTALAMASI: 52.106

        Kapasite: 52.338 | Stat doluluk oranı: 99,6 %

        30

        21 MANCHESTER CİTY - ETİHAD STADİUM - SEYİRCİ ORTALAMASI: 53.427

        Kapasite: 55.017 | Stat doluluk oranı: 97,1 %

        31

        20 STUTTGART - MHPARENA* - SEYİRCİ ORTALAMASI: 53.383

        Kapasite: 60.449 | Stat doluluk oranı: 88,6 % (*şu anda yeniden inşa aşamasında)

        32

        19 AJAX - JOHAN CRUİJFF ARENA - SEYİRCİ ORTALAMASI: 54.104

        Kapasite: 55.600 | Stat doluluk oranı: 97,3 %

        33

        18 FRANKFURT - DEUTSCHE BANK PARK - SEYİRCİ ORTALAMASI: 55.000

        Kapasite: 55.000 | Stat doluluk oranı: 100 %

        34

        17 HAMBURG - VOLKSPARKTADİON - SEYİRCİ ORTALAMASI: 56.617

        Kapasite: 57.000 | Stat doluluk oranı: 99,3 %

        35

        16 ATLÉTİCO MADRİD - CİVİTAS METROPOLİTANO - SEYİRCİ ORTALAMASI: 58.486

        Kapasite: 67.829 | Stat doluluk oranı: 86,2 %

        36

        15 CELTİC - CELTİC PARK - SEYİRCİ ORTALAMASI: 58.553

        Kapasite: 60.832 | Stat doluluk oranı: 96,3 %

        37

        14 FLAMENGO - MARACANA - ESTÁDİO JORNALİSTA MÁRİO FİLHO - SEYİRCİ ORTALAMASI: 59.385

        Kapasite: 78.838 | Stat doluluk oranı: 72,2 %

        38

        13 BENFİCA - ESTÁDİO DA LUZ - SEYİRCİ ORTALAMASI: 60.108

        Kapasite: 64.642 | Stat doluluk oranı: 93,0 %

        39

        12 ARSENAL - EMİRATES STADİUM - SEYİRCİ ORTALAMASI: 60.130

        Kapasite: 60.704 | Stat doluluk oranı: 99,1 %

        40

        11 SCHALKE 04 - VELTİNS-ARENA - SEYİRCİ ORTALAMASI: 61.591

        Kapasite: 62.271 | Stat doluluk oranı: 98,9 %

        41

        10 TOTTENHAM - TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM - SEYİRCİ ORTALAMASI: 61.726

        Kapasite: 62.062 | Stat doluluk oranı: 99,5 %

        42

        9 WEST HAM - LONDON STADİUM - SEYİRCİ ORTALAMASI: 62.058

        Kapasite: 62.500 | Stat doluluk oranı: 99,3 %

        43

        8 ROMA - OLİMPİCO Dİ ROMA - SEYİRCİ ORTALAMASI: 62.439

        Kapasite: 73.261 | Stat doluluk oranı: 85,2 %

        44

        7 OLYMPİQUE MARSİLYA - ORANGE VÉLODROME - SEYİRCİ ORTALAMASI: 63.621

        Kapasite: 67.394 | Stat doluluk oranı: 94,4 %

        45

        6 REAL MADRİD - SANTİAGO BERNABÉU - SEYİRCİ ORTALAMASI: 69.236

        Kapasite: 81.044 | Stat doluluk oranı: 85,4 %

        Yeniden modelleme çalışmaları nedeniyle kapasitenin tamamı henüz mevcut değil

        46

        5 MİLAN - SAN SİRO - SEYİRCİ ORTALAMASI: 72.362

        Kapasite: 75.923 | Stat doluluk oranı: 95,3 %

        47

        4 INTER - GIUSEPPE MEAZZA - SEYİRCİ ORTALAMASI: 73.163

        Kapasite: 75.923 | Stat doluluk oranı: 96,4 %

        48

        3 MANCHESTER UNİTED - OLD TRAFFORD - SEYİRCİ ORTALAMASI: 73.504

        Kapasite: 74.879 | Stat doluluk oranı: 98,2 %

        49

        2 BAYERN MÜNİH - ALLİANZ ARENA - SEYİRCİ ORTALAMASI: 75.000

        Kapasite: 75.024 | Stat doluluk oranı: 100 %

        50

        1 BORUSSİA DORTMUND - SİGNAL IDUNA PARK - SEYİRCİ ORTALAMASI: 81.365

        Kapasite: 81.365 | Stat doluluk oranı: 100 %

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