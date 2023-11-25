'Mini mahalle'deki minyatür evler gerçeğini aratmıyor

İlk başlarda yaptığı bazı çalışmaları beğenmeyerek çöpe attığını anlatan Kuş, zamanla kendisini geliştirerek evleri en ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptığını kaydetti.

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Kuş, evlerin gerçekçi olması için her ayrıntıya dikkat ettiğini vurgulayarak, "İnternetten evlere bakıyorum. Türkiye'nin herhangi bir ilinden, ilçesinden beğendiğim evin resmini çekiyorum. Ondan sonra bu evi yapmaya başlıyorum. Bu işte bir müteahhit gibi çalışılıyor" diye konuştu.