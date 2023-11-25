Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir otomobilde yurda kaçak yollarla getirilen bal pitonu ele geçirildi.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir otomobilde yurda kaçak yollarla getirilen bal pitonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Kırşehir'de yaşayan T.Ç'nin (23) yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği bal pitonunu Aksaray'da satacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Ortaköy'da T.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu ve araçta şeffaf kutu içindeki pitonu gördü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince el konulan piton, Konya'nın Karatay ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.
Jandarma ekipleri de T.Ç, hakkında hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yaptı.
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