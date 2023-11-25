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        Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi

        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir otomobilde yurda kaçak yollarla getirilen bal pitonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:14
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        Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi
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        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir otomobilde yurda kaçak yollarla getirilen bal pitonu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Kırşehir'de yaşayan T.Ç'nin (23) yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği bal pitonunu Aksaray'da satacağı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, Ortaköy'da T.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu ve araçta şeffaf kutu içindeki pitonu gördü.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince el konulan piton, Konya'nın Karatay ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

        Jandarma ekipleri de T.Ç, hakkında hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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