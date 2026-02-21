Canlı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:44
        Salon:Aksaray

        Hakemler:Burhan İlhan, İbrahim Ünal

        Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Ece Hitayca)

        Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu)

        Setler: 31-29, 25-14, 25-22

        Süre: 90 dakika (39, 24, 27)




        AKSARAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

