Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Haberleri

        Aksaray'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

        Aksaray'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 15:03 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da eski eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

        Yakınları tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Kübra Kılıç'ın (31) cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hamza Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Öte yandan, olayın olduğu gün çiftin 4 yaşındaki kızlarının doğum günü olduğu öğrenildi.

        Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, T.K. (31), 18 Şubat'ta eski eşi Kübra Kılıç ve onun kuzeni Zeynep Ayaz'a (30) ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini yaralamıştı.

        T.K. ile Kılıç olay yerinde, ağır yaralanan Ayaz ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!

        Benzer Haberler

        Aksaraylı baba-kız, tekvando şampiyonasında altın madalya almanın gururunu...
        Aksaraylı baba-kız, tekvando şampiyonasında altın madalya almanın gururunu...
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da genç çiftlere evlilik öncesi eğitim veriliyor
        Aksaray'da genç çiftlere evlilik öncesi eğitim veriliyor
        Aksaray'da 22 belediyenin zabıta ekiplerine ölçü ve ayar eğitimi
        Aksaray'da 22 belediyenin zabıta ekiplerine ölçü ve ayar eğitimi
        Aksaray'da narkotik operasyonunda 12 tutuklama
        Aksaray'da narkotik operasyonunda 12 tutuklama
        Jandarmadan uyuşturucu tacirine baskın: 1 tutuklama
        Jandarmadan uyuşturucu tacirine baskın: 1 tutuklama