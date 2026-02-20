Canlı
        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:19 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:19
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 8 bin 200 ecza hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.


        Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

