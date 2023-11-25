Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması ile birlikte son dönemde birçok marka kampanyalara ağırlık verdi. Kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi farklı çeşitlerde kampanyalarını yoğunlaştıran otomobil markaları, Kasım sonuna kadar tüketicilere sıfır faizli finansman seçenekleri de sunuyor...
CHERY
Çinli üreticinin Omoda 5 modeli 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.
Tiggo 7 Pro modelinde de 250 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği yer alıyor.
Markanın 7 koltuklu modeli Tiggo 8 Pro’ya sahip olmak isteyenlere ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
CITROEN
C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor.
Citroen C4 X ve C4 için, kasım ayında 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor.
C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânları sağlanıyor.
Markanın SUV modeli C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla showroomlarda yerini alıyor.
Berlingo Kombi de, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.
DFSK
Geçtiğimiz ay iki binek SUV, iki elektrikli ticari ve iki benzinli ticari toplam altı modelle Türkiye pazarına giriş yapan DFSK da Kasım ayına özel bir kampanya başlattı.
Markanın Coupe SUV modeli Fengon 5 için 300 bin TL’ye kadar yüzde 0'dan başlayan faiz oranları uygulanırken, peşin alımlarda ise 70 bin TL nakit alım desteği sağlanıyor.
Çinli markanın ticari ürün gamında bulunan 1.5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin C31 pick-up için de yüzde 0’dan başlayan kredi oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri veya 40 bin TL’lik takas desteği kampanyada yer alıyor.
Elektrikli kamyonet EC31 ile 300 kilometrelik menzil sunan elektrikli van model EC35, yüzde 0’dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade veya 40 bin TL’lik takas desteği ile Kasım ayı kampanyasına dahil oluyor.
DS AUTOMOBILES
Fransız otomobil üreticisinin Kasım ayı kampanyası kapsamında, takas desteği ya da 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi gibi seçenekler yer alıyor.
HONDA
Honda'nın Civic Sedan modelinin hem benzinli hem ECO versiyonlarının Executive+ donanımına özel olarak 280 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit veya 185 bin TL takas imkanı sağlanıyor.
Japon marka tarafından, HR-V e:HEV modelinin Advance ve Style donanımlarına özel 190 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas desteği sunuluyor.
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz'in kasım sonuna kadar sürecek kampanyasında, C-Serisi Sedan ve E-Serisi Sedanda 1 milyon TL krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz kampanyası uygulanırken 12 ayda faiz oranları yüzde 1,99’dan başlıyor. 36 aya kadar vadeli kredilerde ise yüzde 3,49’dan başlayan faiz oranları sunuluyor.
Alman markanın C-Serisi All-Terrain ve EQE alımlarında kullanılmak üzere 1 milyon TL’ye kadar krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz sunuluyor. 12 ay yüzde 0.99 faizli kredi imkânının yanında 36 aya kadar vadeli kredilerde de yüzde 3,09’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.
E300 d 4M Sedan- Coupe-E350 Cabriolet’ye özel de 1 milyon 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz imkanı kampanya kapsamında yer alıyor.
Kasıma özel olarak vadeli kredilerde 12 aya yüzde 1.99’dan başlayan faiz oranları sunulurken 36 aya kadar vadeli kredilerde ise yüzde 3,49’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.
A-Serisi, CLA, GLA, GLB, EQA ve EQB modellerin alımlarında kullanılacak 500 bin TL kredi için 12 ay yüzde 2.59 faizli kredi seçeneği de yine kampanyada yer alıyor. 36 aya kadar vadeli kredi kullanımlarında ise faiz oranları yüzde 3.79’dan başlıyor.
MG
Çinli SAIC bünyesindeki İngiliz otomobil markası MG, Kasım ayı kapsamı kapsamında, ZS modelinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,59 faizli kredi imkânına ek, 80 bin TL’lik takas desteği sunuyor.
Markanın C-SUV modeli HS için ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,59 faizli krediye ek, 100 bin TL de takas desteği sunuluyor.
Yüzde 100 elektrikli MG 4 modeli de 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,59 faizli kredi olanağına ek, Comfort donanımlı versiyonda 80 bin TL, Luxury donanımlı versiyonda ise 40 bin TL takas desteği ile tercih edilebiliyor.
OPEL
Alman markanın Grandland modeli, Kasım ayına özel hazırlanan kredi tekliflerine ek, versiyona bağlı değişen indirim tutarları sunuyor.
Astra'da ise 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredili ödeme seçenekleri sunuluyor.
Crossland ve Mokka'da da çeşitli indirimler sunan Opel, her iki modelinde de 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçenekler sunuyor.
Corsa modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı kampanyada yer alıyor.
PEUGEOT
308 modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunan Peugeot, 408 modelini de, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile kampanyaya dahil etmiş durumda.
Markanın 208 modelinde de 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı yer alıyor.
Yeni 508 için de müşterilere 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.
3008'e sahip olmak isteyenlere 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunan Peugeot, 7 kişilik oturma kapasiteli SUV modeli 5008'de de 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi seçeneği sunuyor.
Fransız markanın B-SUV modeli 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli ödeme seçeneği Kasım ayında satışa sunuluyor.
SEAT
Seat Türkiye Kasım ayına özel hazırladığı kampanyasında özel faiz oranlı taşıt kredileri sunuyor.
Tavsiye edilen başlangıç fiyatı 795 bin TL olan Ibiza ve 923 bin TL olan Arona, 12 ay vadeli 300 bin TL kredi tutarı için aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla sunuluyor.
Ayrıca, tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1 milyon 782 bin 500 TL olan Tarraco'da ise 12 ay vadeli 222 bin TL krediye sıfır faiz imkanıyla alınabiliyor.
1 milyon 515 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan olan Ateca'da da 12 ay vadeli 222 bin TL krediye sıfır faiz sunuluyor.
Seat'ın kampanyasında 1 milyon 245 bin TL'den başlayan Leon modelleri ise 12 ay vadeli 222 bin TL krediye sıfır faiz imkanıyla alınabiliyor.
SKODA
Skoda, Kasım ayı boyunca SUV ürün ailesini kampanyalı ödeme seçenekleri sunan Skoda, Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinde çeşitli indirimler ve yüzde 0 faizli ödeme seçenekleri sunuyor.
SUZUKI
Japon markanın B hatchback modeli Swift hibrit modeline takas destekli 988 bin TL ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sahip olunabiliyor.
Corolla Sedan modeli de 180 bin TL’ye varan nakit indirimiyle, 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği ile alınabilecek. Corolla HB'de de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi yer alıyor.
S-Cross Hibrit modeli de, kasım ayı boyunca 100 bin TL takas destekli ve 200 bin TL için 12 ay vade ile yüzde 0.99 faizli kredi ile kampanyaya dahil olmuş durumda.
Vitara Hibrit de, ay boyunca takas destekli 1 milyon 244 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.
Jimny modeline de, takas destekli 1 milyon 584 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.