S-Cross Hibrit modeli de, kasım ayı boyunca 100 bin TL takas destekli ve 200 bin TL için 12 ay vade ile yüzde 0.99 faizli kredi ile kampanyaya dahil olmuş durumda.

Vitara Hibrit de, ay boyunca takas destekli 1 milyon 244 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.

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Jimny modeline de, takas destekli 1 milyon 584 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.