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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da otomobil önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Muğla'da otomobil önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Muğla Milas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil, daha sonra beton direğe çarptı. Feci kazada yaya hayatını kaybederken otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 01:30 Güncelleme: 25.11.2023 - 01:30
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        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Milas-Bodrum karayolunun 30. kilometresinde, Burhan A'nın kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin'e (58), ardından da beton direğe çarptı.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        AA'nın haberine göre; ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kazada ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki Adem Ç. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Milas
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