Muğla'da otomobil önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Muğla Milas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil, daha sonra beton direğe çarptı. Feci kazada yaya hayatını kaybederken otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Milas-Bodrum karayolunun 30. kilometresinde, Burhan A'nın kullandığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin'e (58), ardından da beton direğe çarptı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜFotoğraf: DHA
AA'nın haberine göre; ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDIFotoğraf: AA
Kazada ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki Adem Ç. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.