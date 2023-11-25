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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu

        Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezalarındaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak uygulanacak. Buna göre 2024'te IMEI kaydı ücreti 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükselecek. İşte 2024'ten itibaren geçerli olacak ceza ve harçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 09:50 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:56
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        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi.

        VERGİLER VE CEZALAR YÜZDE 58,46 ARTACAK

        Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

        Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

        Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.

        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!

        KIRMIZI IŞIK İHLALİ 1.506 TL

        Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

        Buna göre, 2024’te bazı trafik cezaları şöyle olacak:

        Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 1.506 TL (951 TL)

        Ruhsatsız araç kullanma: 586 TL (370 TL)

        Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 691 TL (436 TL)

        Engelli otoparkını işgal: 1.384 TL (874 TL)

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        Kış lastiği taktırmamak: 4.015 TL (2.534 TL)

        Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 6.439 (4.064 TL)

        (Parantez içi rakamlar 2023 yılına aittir)

        PASAPORT HARÇLARI

        Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili. Pasaport harçları bu yıl temmuz ayında yüzde 50 oranında ikinci defa artırıldı.

        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

        6 aya kadar: 1.639.00 TL (1.034.55 TL)

        1 yıl: 2.396.50 TL (1.512.45 TL)

        2 yıl: 3.912.50 TL (2.469.15 TL)

        3 yıl: 5.558.00 TL (3.507.75 TL)

        3 yıldan fazla: 7.833.00 TL (4.943.25 TL)

        YURT DIŞI TELEFON HARCI

        Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 7 Temmuz 2023’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılında ise 31.692 TL olacak.

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