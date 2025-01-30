Elvin Levinler, doktorunun uyarısını açıkladı

21 Ocak'ta babası Şelçuk Levinler'i kaybeden Elvin Levinler, birkaç gün sonra yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyat oldu.

Doktoru, taburcu olmadan önce Elvin Levinler'i olabilecek en ciddi şekilde bir konuda uyardı. Levinler, doktorunun uyarısına; "Bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünmemiştim" cevabını verdi.

Peki Elvin Levinler'in kalp rahatsızlığı yaşamasına neden olan neydi? Ünlü oyuncu, gün içinde matcha'yı çok fazla içtiği için kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtirken şunları söyledi: "Doktorum 'matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin dedikten" sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri."