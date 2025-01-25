Elvin Levinler, ameliyat oldu
Oyuncu Elvin Levinler, kalbinden operasyon geçirdiğini duyurdu
Elvin Levinler, ameliyat olduğunu açıkladı.
Elvin Levinler, hasta yatağında çektirdiği fotoğrafını paylaşarak; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Pek çok dizide rol alan Elvin Levinler, son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.