Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri: Kalp krizinin erken uyarı işaretlerini göz ardı etmeyin!

KADINLARDA BELİRTİLER NASIL FARKLIDIR?

Kadınlar, erkeklere göre farklı semptomlar yaşayabilir. Bunlar genellikle daha az belirgin olup göğüs ağrısı yerine nefes darlığı, sırt ve omuz ağrısı gibi şekillerde görülür. Kadınlarda kalp krizi ölüm riski daha yüksek olduğu için, bu belirtilerin fark edilmesi hayati önem taşır.