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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Resmi Gazete’de yayımlandı: Hastanede katılım payı arttı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Hastanede katılım payı arttı

        Hekim ve diş hekimi muayenesi için alınacak katılım payı miktarları belli oldu. İkinci basamak sağlık hizmeti kurumu olan devlet hastanelerinde 20 lira katılım payı alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 12:58 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:04
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        Hastanede katılım payı arttı
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        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

        Buna göre, sağlık ocağı ve sağlık merkezi gibi birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.

        İkinci basamak sağlık hizmeti kurumu olan devlet hastanelerinde ise 20 lira katılım payı alınacak.

        Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversitesi Hastaneleri gibi üçüncü basamak sağlık kurumlarından ise katılım payı 45 lira olacak.

        Aile hekimleri tarafından yapılan sevkler sonucu gerçekleşecek muayenelerde ise katılım payı belirlenen miktarlar yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

        Karar 15 Ocak 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

        Eski katılım payı Sağlık Bakanlığı ikinci basamak devlet hastanelerinde 6 TL, üçüncü basamak devlet hastaneleri ile şehir hastaneleri, devlet ve özel üniversite hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde 15 TL idi.

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