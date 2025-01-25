Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde M - Bir Şehir Katilini Arıyor'dan Kuzuların Sessizliği'ne, Yedi'den Zodiac'a 'sinema tarihinin en iyi 5 seri katil polisiyesi'ni anlattı...