En iyi 5 seri katil polisiyesi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 25.01.2025 - 09:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:15
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde M - Bir Şehir Katilini Arıyor'dan Kuzuların Sessizliği'ne, Yedi'den Zodiac'a 'sinema tarihinin en iyi 5 seri katil polisiyesi'ni anlattı...
Günün Önemli Manşetleri