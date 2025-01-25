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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 seri katil polisiyesi

        En iyi 5 seri katil polisiyesi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 09:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:15
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        En iyi 5 seri katil polisiyesi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde M - Bir Şehir Katilini Arıyor'dan Kuzuların Sessizliği'ne, Yedi'den Zodiac'a 'sinema tarihinin en iyi 5 seri katil polisiyesi'ni anlattı...

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