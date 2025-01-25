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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!

        Karaman'da, kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Ali Kepir, yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin 20 yaşındaki İ.C. olduğunu tespit etti. Zanlı operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:18
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        Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!
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        Karaman'da, Hacıcelal Mahallesi 673. Sokak'ta, kaldırımda beklerken silahla vurulan ve vücuduna 3 kurşun isabet eden Ali Kepir (22) bir anda yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Kepir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin İ.C. (20) olduğunu tespit etti.

        Şüpheli, merkeze bağlı Morcalı köyünde düzenlenen operasyonla yakalanarak, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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