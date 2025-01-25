Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, refüje ve ağaca çarpan otomobildeki Oğuzhan Dirmilli ile 20 yaşındaki Hacer Nilay Bahar hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Denizli'de, Oğuzhan Dirmilli idaresindeki otomobil, sabaha karşı, Merkezefendi ilçesi Gümüşler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce refüje sonra ağaca çarptı.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDIHacer Nilay Bahar, 20 yaşında hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre kazada, sürücü ile yanındaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar yaralandı.
ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAROtomobili kullanan Oğuzhan Dirmilli de yaşamını yitirdi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mislina Yarangüme'nin tedavisi sürüyor.