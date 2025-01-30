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        Twente: 1 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 mağlup oldu. Twente'nin golünü 76. dakikada Rots kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş topladığı 8 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalamadı ve Avrupa'ya veda etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.01.2025 - 21:47 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:06
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        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye konuk oldu. De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan mücadeleyi Twente 1-0 kazandı.

        Twente'nin golünü 76. dakikada Rots kaydetti.

        Beşiktaş, bu sonuçla grup aşamasını 9 puanla ve 28. sırada tamamladı.

        AVRUPA'YA VEDA ETTİ!

        Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Beşiktaş topladığı 8 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalamadı ve Avrupa macerası sona erdi.

        IMMOBILE'DEN KÖTÜ HABER

        Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Twente maçının 37. dakikasında sarı kart gördü.

        Immobile, Twente'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

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        Öte yandan Immobile ilk yarının ardından sakatlandı ve ikinci yarı görev yapamadı. İtalyan golcünün yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

        BILBAO MAÇIYLA AYNI İLK 11

        Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi.

        Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında farklı galip gelerek Athletic Bilbao'ya organizasyonda ilk yenilgisini yaşattıkları müsabakanın başlangıç kadrosunu Twente karşısında da sahaya sürdü.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VARDI

        Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Twente mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

        Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ile gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour, kadroda yer almadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        18. dakikada Ltaief'in şık pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Vlap'ın yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak auta gitti.

        20. dakikada Emirhan Topçu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa Van Wolfswinkel ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten oyun alanı dışına çıktı.

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        23. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çıkardı, arka direkte sert gelen topa Van Wolfswinkel kafa vuruşunu yaptı. Altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

        27. dakikada Van Rooij'un sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

        29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Masuaku'nun yaptığı sert vuruşta kaleci Unnerstall gole izin vermedi.

        34. dakikada Al Musrati'nin pasında Rashica'dan önce topun sahibi olan Salah-Eddine ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.

        43. dakikada Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde Immobile ön direkte kafa vuruşunun yaptı, top direğin yanından az farkla oyun alanı dışına gitti.

        Twente'nin daha baskılı oynadığı ilk yarıda iki takım da fileleri havalandıramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

        53. dakikada Steijn'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rots'un soluna çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        56. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında Steijn'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'tan seken top yan direğe de çarparak kornere çıktı.

        61. dakikada Rashica'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topu önünde bulan Al-Musrati'nin şutunda Bruns'a da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.

        76. dakikada Twente öne geçti. Çıkarken yapılan pas hatasının ardından Salah-Eddine'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası yakınında gelişine düzgün bir vuruş yapan Rots, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

        84. dakikada ceza yayının içinde kazanılan serbest vuruşta Masuaku'nun yaptığı sert ve düzgün şutta yön değiştiren topu kaleci Unnerstall, güçlükle kornere çeldi.

        Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.

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