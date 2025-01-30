Twente: 1 - Beşiktaş: 0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Hollanda ekibi Twente'ye konuk oldu. De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan mücadeleyi Twente 1-0 kazandı.

Twente'nin golünü 76. dakikada Rots kaydetti.

Beşiktaş, bu sonuçla grup aşamasını 9 puanla ve 28. sırada tamamladı.

AVRUPA'YA VEDA ETTİ! Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Beşiktaş topladığı 8 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalamadı ve Avrupa macerası sona erdi.

IMMOBILE'DEN KÖTÜ HABER Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Twente maçının 37. dakikasında sarı kart gördü. Immobile, Twente'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Vlap'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. REKLAM Öte yandan Immobile ilk yarının ardından sakatlandı ve ikinci yarı görev yapamadı. İtalyan golcünün yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

BILBAO MAÇIYLA AYNI İLK 11 Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi. Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında farklı galip gelerek Athletic Bilbao'ya organizasyonda ilk yenilgisini yaşattıkları müsabakanın başlangıç kadrosunu Twente karşısında da sahaya sürdü. BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VARDI Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Twente mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi. Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ile gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour, kadroda yer almadı.