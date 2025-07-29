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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi! | Son dakika haberleri

        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!

        Kadına yönelik vahşetlere geçtiğimiz günlerde İzmir'de katledilen Demet Akarsu cinayeti de eklendi. Korkunç olayda Halil Tezkorkmaz adlı cani, 31 bıçak darbesiyle eski karısını öldürdü. Akarsu'nun ablası Dilek Hınıslı ise Tezkorkmaz'ın kardeşini öldürüp, fotoğrafını kendisine gönderdiğini belirti. Hınıslı, "'Demet öldü, sıra sizde' dedi. Kardeşimi öldürüp, fotoğrafını attı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:06
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        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde bir ay önce boşandığı Halil Tezkorkmaz (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu'nun (45) ablası Dilek Hınıslı (47) Tezkorkmaz'ın kardeşini öldürüp, fotoğrafını kendisine gönderdiğini belirtip, "'Demet öldü, sıra sizde' dedi. Kardeşimi öldürüp, fotoğrafını attı" dedi.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, 19 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında Çiğli'de bir evde meydana geldi. Demet Akarsu ile haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz arasında tartışma çıktı.

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        31 BIÇAK DARBESİ İLE KATLEDİLDİ

        Tezkorkmaz, tartışmanın büyümesi üzerine Akarsu'yu defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 31 bıçak darbesi ile yaralanan Akarsu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil Tezkorkmaz suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca Tezkorkmaz'ın ruhsatsız silah taşımak, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

        "ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDE HALA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

        Demet Akarsu'nun ablası Dilek Hınıslı yaşananları DHA'ya anlattı. Kardeşinin evlendikten 3 ay sonra yüzüne darbe aldığını söyleyen Hınıslı, "Yüzüne öldürücü bir darbe almıştı. Hastane kayıtları, raporları var ancak o dönem korktuğu için şikayetçi olmadı. Kardeşim şiddet gördüğü en son olayda bize sığındı. 'Yapamıyorum, eve dönemeyeceğim' dedi. Anneme boşanmak istediğini söyledi ve kendisine yardımcı olmamızı istedi. Boşanma sürecinde de elimizden geleni yaptık. Kardeşim müracaatta bulunarak uzaklaştırma kararı aldı. Hatta kararın süresini uzattık. Bu olay uzaklaştırma kararı varken yaşandı. Kardeşimin peşini bırakmadı. Sürekli tehdit ediliyormuş ama bu tehditlerin çoğundan haberimiz olmadı. Muhtemelen bizi korumak istediği için hepsini söyleyemedi" dedi.

        "KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ"

        Olay günü Halil Tezkorkmaz'ın kendisini aradığını söyleyen Hınıslı, "Tezkorkmaz beni aradı, meşgule attım ve numarasını engelledim. Daha sonra Demet'i aradım, Halil Tezkorkmaz açtı. 'Demet öldü, sıra sizde' dedi. Tezkorkmaz, kardeşimi öldürüp, fotoğrafını attı. Fotoğrafı geç saatte gördüm. Görünce hemen durumu polise bildirdik. Kardeşimin hastaneye kaldırıldığını söylediler. Acı haberi hastanede aldım. Kimse bu kadar vahşice öldürülmeyi hak etmiyor. 'Başımıza gelmez' dediğimiz her şey başımıza geldi. İçimiz yandı. Cezalar caydırıcı olmalı, şiddet uygulayan kişiler ömür boyu hapiste kalmalı" ifadelerini kullandı.

        "HEDEF ALINAN BÖLGELERİN BİRÇOĞU ÖLÜMCÜL NİTELİKTE"

        Hukuki süreci takip edeceklerini dile getiren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Gönüllü Hukukçu Avukat Barış Özbay ise "Canice ve kan dondurucu bir şekilde meydana gelmiş bir cinayet. Merhum Demet Akarsu, geçmiş dönemdeki şiddet eğiliminden kaynaklı, 6 Mayıs 2025 tarihinde bir koruma kararı aldırıyor. Haziran döneminde bir boşanma süreci var ve ay sonu itibarıyla boşanıyor. Fakat koruma kararına rağmen Tezkorkmaz, kendisini rahatsız ve tehdit etmeye geçmişte de olduğu gibi son dönemde devam ediyor. Ancak kendisi diğer failler gibi konuyla ilgili olarak kıskançlık meselesinden gelişen bir olay nedeniyle öldürme eylemini gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu eylemde bir tasarlama durumunun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Demet Akarsu, geçmişten bu yana şiddet gören bir kadındı ve en son süreçte de yine koruma kararına rağmen öldürüldü. Süreç ani gelişen bir durum değil. 31 yerinden bıçaklanması itibarıyla da hedef alınan bölgelerin birçoğu ölümcül nitelikte. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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        #Halil Tezkorkmaz
        #Demet Akarsu
        #Son dakika haberler
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