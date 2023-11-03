MTV zam oranı son dakika belli oldu! 2024 MTV ne kadar olacak? - Otomobil Haberleri

MTV zam oranı son dakika belli oldu! 2024 MTV ne kadar olacak? - Otomobil Haberleri

2024'te ne kadar MTV ödeneceği belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 58.46 olarak açıkladı. Bu oran, yeni yılda bazı vergiler ile harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde kullanılan Yeniden Değerleme Oranı olarak kabul edilecek. Dolayısı ile, araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda gelecek zam oranı da şimdilik bu rakam olacak. Yıl başından itibaren devreye girecek yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların en düşük MTV tutarı 3 bin 359 TL olacak. MTV'deki zam oranı yeni yılda yürürlüğe girmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV), yeni yıl için zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 58.46 olarak açıkladığı, Ekim ayı enflasyon oranı bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı olarak kabul edileceğinden, bu oran MTV'de de yeni yıl zam oranı olacak.

MTV hesabında kullanılan matrah değerleri de yüzde 58.46 oranında artacak.

EN DÜŞÜK TUTAR 3 BİN 359 TL

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 180 bin 644 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 3 bin 359 TL MTV ödeyecek.

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Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 180 bin 644 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 5 bin 852 TL yıllık MTV ödeyecek.

Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 180 bin 644 bin TL ile 316 bin 445 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 6 bin 440 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 316 bin 445 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 7 bin 26 TL MTV ödeyecek.

Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 160 bin 285 TL olacak.

Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.

İLK KEZ EK MTV KARARI ALINDI

Öte yandan, ilk kez 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödenmesine yönelik karar alındı.

Haziran ayında TBMM'de kabul edilen torba yasa teklifi ile, Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu ek ödeme, 2023 için tahakkuk edilen MTV tutarı kadar belirlendi.

Ek verginin, Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLEBİLİYOR

MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

2020 yılında da aynı şekilde yeniden değerleme oranı yüzde yüzde 22.58 iken, MTV zam oranı Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 12 olarak belirlenmişti.

2021 yılında ise yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı geçerliliğini korurken, 2022'de de yüzde 36.2'lik oran Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 25'e indirilmişti.

2023'te de yüzde 122.93 olarak açıklanan Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı yetkisi ile yüzde 61.5'e düşürülmüştü.