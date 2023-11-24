25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: Her 3 kadından 1'i şiddetten etkileniyor Kadına yönelik şiddet, dünya çapında en yaygın insan hakları ihlali olmaya devam ediyor. Dünya çapında her 3 kadından 1'i hayatı boyunca en az bir kez şiddetten etkileniyor. Buna dikkat çekmek için BM, 1999 yılında 25 Kasım gününü "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ilan etti. Ancak 2024'e yaklaştığımız bugünlerde karşılaştığımız veriler dünya çapında kadınların karşılaştığı şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor...

25 Kasım günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında kadına karşı şiddete önlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ilan edildi. Ancak kadına yönelik şiddet 2024'e sayılı günler kala ülkemizde ve dünyada en yaygın insan hakları ihlali olmaya devam ediyor.

Cinsiyete dayalı şiddet küresel bir tehdit, cinsiyet eşitliği ise insan hakları için bir öncelik; ancak dünya çapında her 3 kadından 1'i kendilerine yönelik bir şiddetten etkileniyor.

Şiddet her yerde kadınları etkilerken, belirli gruplardaki kadınlar ve kız çocukları (engelli, ergen ya da yaşlı kadınlar) çoğu kez seslerini duyurma ve desteğe erişim konusunda daha da büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, çatışmalar, iklim değişikliği, salgın, ve ekonomik istikrarsızlık sebebiyle daha da çözüme kavuşamayacak bir hal alıyor.

REKLAM UN Women tarafından paylaşılan veriler bir kez daha dünyanın dört bir yanında kadınların karşılaştığı şiddetin boyutunu gözler önüne seriyor. Paylaşılan bazı veriler şöyle; Dünya çapında kadınların yüzde 6'sı eşi veya partneri dışında birinden cinsel şiddete maruz kaldığını bildiriyor. Tahminen dünyadaki 736 milyon kadın, (kadın nüfusunun neredeyse üçte biri) hayatlarında en az bir kez partneri ya da bir başkası tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

2021 yılında 45 bin kadın partneri ya da kendi ailelerinden biri tarafından öldürüldü, bu da her saat 5’ten fazla kadın veya kız çocuğunun öldürüldüğü anlamına geliyor.

Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 40'ından azı yardım çağrısında bulunuyor. Bu konuyla ilgili veri bulunan ülkelerin çoğunda, yardım arayan kadınların çoğunun aile ve arkadaşlarına yöneldiği, çok azının polis ve sağlık hizmetleri gibi resmi kurumlara başvurduğu ortaya çıktı. Yardım isteyenlerin yüzde 10'undan azı polise başvuruyor. REKLAM

Kadınlar en çok yakınları (birlikte oldukları ya da önceden birlikte oldukları kişi) tarafından şiddete uğruyor. 640 milyonu aşkın kadın, yani 15 yaş ve üzeri kadınların yüzde 26'sı, partner şiddetine maruz kalıyor.

Dünya çapında 15-19 yaş arasındaki 15 milyon kız, zorla cinsel ilişkiye maruz kalıyor. 30 ülkeden alınan verilere göre yalnızca yüzde 1'i profesyonel yardıma başvurabiliyor.

Geçtiğimiz on yılda, küresel çapta çocuk yaşta evlilik oranı düştü. Ancak pandemi bu gelişmeyi geri götürdü; önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 10 milyon kız çocuğunun çocuk yaşta evlilik riskiyle karşı karşıya kalması söz konusu.

Kadın sünnetinin uygulandığı 31 ülkede, 15-49 yaşları arasındaki en az 200 milyon kadın ve kız çocuğu bu uygulamaya maruz kaldı. Sahra altı Afrika'da her dört kadın ve kız çocuğundan biri kadın sünnetine maruz kalıyor.

TOPLUM İÇİNDEKİ ŞİDDET Kadınlar, iş hayatında, sosyal çevresinde ve ikili ilişkilerinde psikolojik veya fiziksel şiddete maruz kalıyor. Parlamentolararası Birlik (Inter-Parliamentary Union) tarafından 2016'da 5 bölgede yapılan araştırmaya göre, kadın milletvekillerinin yüzde 82'si görevleri boyunca psikolojik şiddete maruz kaldığını bildirdi. REKLAM Buna cinsiyetçi söylemler, tehditler ve mobbing dahil. Kadınlar bu tür şiddeti en çok sosyal medya aracılığıyla yaşıyor ve yüzde 44'ü kendilerine veya ailelerine yönelik ölüm, tecavüz veya saldırı tehdidi alıyor. Parlamentodaki kadınların yüzde 65'i erkek meslektaşları tarafından cinsiyetçi ifadelere maruz kaldığını belirtti. KADIN GAZETECİLERİN YÜZDE 73'Ü ÇEVRİMİÇİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR UNESCO'nun 2022'de yaptığı küresel bir araştırmaya göre, kadın gazetecilerin yüzde 73'ü çevrimiçi şiddete maruz kalıyor. Bu kadınların yüzde 20'si fiziksel olarak saldırıya ya da tacize uğradıklarını bildirdi.

"BAHANESİ YOK" Özel hayatında, çalışma ortamında ya da yaşamın her yanında şiddetin her türüyle karşılaşan kadınların mücadelesine destek veren UN Women bu sene 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son kampanyasıyla kadınlara yönelik şiddete dikkat çekiyoruz. Birleşmiş Milletler bu yıl 16 Günlük Aktivizmi tüm dünyada "BİRLEŞİN! Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Önlemek için Yatırım Yapın” teması ile başlatıyor. #BahanesiYok sloganını kullanan kampanya, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi için acil yatırım çağrısında bulunuyor. *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.