Ozzy Osbourne: Çoğundan önce ölmeliydim

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"ONLARIN ÇOĞUNDAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLMALIYDIM"



Ozzy Osbourne, ardından sözlerini; "Onların çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim. Tanrı bilir kaç defa midemi yıkattım" şeklinde sürdürdü.

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"BENİ NEREDEYSE SAKAT BIRAKTI"



2003'te Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne'un sırtına aynı yıl geçirdiği ATV kazası sebebiyle metal çubuklar yerleştirilmişti. Hayatındaki en sıkıntılı dönem olduğundan bahseden Osbourne, "İkinci ameliyat büyük oranda ters gitti ve beni neredeyse sakat bıraktı" dedi.