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Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 'Real Madrid ile görüşüyoruz.' sözleri sonrası İspanyol kulüp cephesinden de açıklama geldi! Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 18:43 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:43 facebook

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve ismi transferde Real Madrid ile anılan Mauro Icardi hakkında İspanyol ekibinden flaş bir açıklama geldi.

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The Athletic'ten Guillermo Rai, Real Madrid'den bazı yetkililerin kendisi ile temasa geçtiğini belirtirken, Icardi'nin kendilerine önerildiğini ancak Real Madrid cephesinin böyle bir ilgisinin kesinlikle olmadığını aktardıklarını belirtti.