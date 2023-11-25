Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 'Real Madrid ile görüşüyoruz.' sözleri sonrası İspanyol kulüp cephesinden de açıklama geldi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve ismi transferde Real Madrid ile anılan Mauro Icardi hakkında İspanyol ekibinden flaş bir açıklama geldi.
The Athletic'ten Guillermo Rai, Real Madrid'den bazı yetkililerin kendisi ile temasa geçtiğini belirtirken, Icardi'nin kendilerine önerildiğini ancak Real Madrid cephesinin böyle bir ilgisinin kesinlikle olmadığını aktardıklarını belirtti.
İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin oyuncuyu istediği ancak başkan Florentino Perez'in bu transfere kesinlikle karşı olduğu da aktarıldı.
İspanyol Defensa Central'in haberine göre, Carlo Ancelotti ile Florentino Perez arasında Icardi üzerine bir transfer görüşmesi yapıldı. Ancelotti, bu transferin takıma güç katacağını Perez'e iletti.
Florentino Perez ise Mauro Icardi'yi kesinlikle transfer etmeyeceklerini Ancelotti'ye iletti. Haberin detayında Florentino Perez'in "Ben başkan olduğum sürece Icardi, Real Madrid forması giyemez. Bu konuda netim!" dediği öne sürüldü.
Haberde, Real Madrid'in Mauro Icardi ile Inter'de forma giydiği dönemde ilgilendiği ancak özel yaşamı nedeniyle bu transferden vazgeçildiği belirtildi.