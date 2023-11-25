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        Haberler Gündem Pendik’te kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü

        Pendik’te kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü

        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına bir kadın cinayeti haberi de İstanbul Pendik'ten geldi. Pendik'te bir şahıs, tartıştığı 4 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde silahla başından vurarak öldürdü. Saldırgan eş, cinayeti işlediği evin içerisinde ekipler tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 19:30 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:31
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        4 çocuğun önünde cinayet
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        Olay Pendik’te dün gece saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        BAŞINDAN VURDU

        Yılmaz L., evinde bulundurduğu silahını çıkartarak 4 çocuğunun annesi İpek L.’yi başından vurdu. Genç kadın, çocuklarının gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri Yılmaz L.’yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Yılmaz L. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahsın öldürdüğü eşiyle daha öncesinde müzikli videolar çektiği ve bu videoları sosyal medyada paylaştığı görüldü.

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        4 ÇOCUĞUN BİRİ 8 AYLIK BEBEK

        Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, çiftin uzun süredir kavga ettiği ve Yılmaz L.'nin eşi İpek L.'yi sıklıkla darbettiği öğrenildi. Olay gecesi ise şahsın, cinayeti en küçüğü 8 aylık olan 4 çocuğunun gözü önünde işlediği iddia edildi. Olaydan yaklaşık 15 gün önce ise çiftin yine tartıştığı ve ihbar üzerine eve polis ekiplerinin geldiği belirtildi.

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        #Pendik
        #kadın cinayeti
        #haberler
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