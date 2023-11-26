Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle 7 Taylandlı esir serbest bırakıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle Taylandlı esirler salıverildi

        Hamas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle Gazze'de bulunan Taylandlı vatandaşların serbest bırakıldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 01:40 Güncelleme: 26.11.2023 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hamasın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu İsrail'e giriş yaptı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.

        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı Haberi Görüntüle

        HAMAS: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

        Hamas yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 7 Taylandlı vatandaşın serbest bırakıldığını açıkladı.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Hamas
        #Taylandlı esirler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu