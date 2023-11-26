Hamasın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu İsrail'e giriş yaptı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.

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HAMAS: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Hamas yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle 7 Taylandlı vatandaşın serbest bırakıldığını açıkladı.

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