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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas'tan flaş takas açıklaması! - Gündem haberleri

        Son dakika haberi Hamas: İnsani yardım girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar takası erteledik

        Kassam Tugayları: İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 19:52 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:43
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        Hamas'tan flaş takas açıklaması
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        Anadolu Ajansı son dakika geçtiği haberinde “İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir grup İsrailli esiri Gazze Şeridi’nden ülkelerine götürmek üzere Kızılhaç’a teslim ettiklerini duyurdu” ifadeleriyle verilen acil kodlu haberimiz iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

        EL KASSAM TUGAYLARI: ERTELEDİK

        Öte yandan Kassam Tugayları "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik" açıklamasını yaptı.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #El Kassam Tugayları
        #esir takası
        #haberler
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