Hamas'tan flaş takas açıklaması

Son dakika haberi Hamas: İnsani yardım girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar takası erteledik Kassam Tugayları: İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik

Anadolu Ajansı Giriş: 25.11.2023 - 19:52 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:43 facebook

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