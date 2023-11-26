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        Haberler Dünya Ortadoğu Katar Emiri ile ABD Başkanı Biden görüştü

        Katar Emiri ile ABD Başkanı Biden görüştü

        Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze'deki geçici insani ara mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 01:24 Güncelleme: 26.11.2023 - 01:24
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        Katar Emiri ile ABD Başkanı Biden görüştü
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        Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emir Şeyh Temim ile ABD Başkanı Biden, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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        Görüşmede, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki özellikle Hamas ile İsrail arasında varılan insani ateşkes anlaşması uygulanmasına ilişkin son gelişmelerin tartışıldığı" belirtildi.

        "ULUSLARARASI ÇABANIN DEVAM ETMESİNDE MUTABIK KALINDI"

        Açıklamada, "Gerginliği azaltmak, sivillerin hayatını korumak, uluslararası insani hukuka saygı göstermek ve Gazze’deki Filistinlilere insani yardım akışının devamını sağlamak konusunda uluslararası çabanın devam etmesinde mutabık kalındı." ifadelerine yer verildi.

        Katar resmi haber ajansı QNA’nın önceki gün yayımladığı habere göre, ABD Başkanı Biden, "İsrail ile Hamas arasında geçici insani ateşkes sağlanmasındaki rolünden dolayı" Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etmişti.

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        İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

        İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

        İsrail’e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13’ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail’e döndü.

        Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti.

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        İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

        İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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