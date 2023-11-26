Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan Furkan Kocabaş, barakada ölü bulundu 23 yaşındaki Furkan Kocabaş, 3 gündür kayıp olarak aranıyordu. Bir barakadan silah seslerinin geldiği yönünde ihbar alan ekipler, barakada kafasından vurulmuş halde bulunan cansız bedenin Furkan Kocabaş'a ait olduğunu tespit etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:04 facebook

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