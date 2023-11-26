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        İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı

        Şiddetli sağanak yağış İzmir'de felakete yol açtı. Kentin Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından deniz taştı. Sokaklar göle dönerken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:28
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        İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.

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        AA'da yer alan habere göre kentte gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.

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        Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

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        Çevredeki sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

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        İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.

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        Su seviyesinin sürekli yükseldiği bildirildi.

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        Bazı vatandaşların ayakkabılarını çıkarıp yürüdükleri belirtildi. Araçlarının suda kalmaması için çabalayan 2 motorlu kuryenin, başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladıkları görüldü.

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        Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü.

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        İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı. Konak ilçesinde Kordon Boyu tamamen sular altında kalırken, çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Suların yükselmesi nedeniyle Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları da sular altında kaldı.

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        Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi.

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        Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

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        Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.

        #son dakika
        #İzmir
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