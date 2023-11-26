Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe maç eksiğiyle Galatasaray'ın gerisinde bulunuyor. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. Karagümrük'ün ligde 14 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, maç eksiğiyle Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.
Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
Livakovic
Mert Müldür
Samet Akaydin
Oosterwolde
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
Zajc
Szymanski