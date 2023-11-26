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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş 22 puanda bulunuyor. Samsunspor ise Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor. Peki Samsunspor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:25
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        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

        2

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

        3

        Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor.

        4

        Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

        5

        Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

        6

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla girdi.

        7

        İŞTE ÇALIMBAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        Mert Günok

        8

        Rosier

        9

        Necip Uysal

        10

        Omar Colley

        11

        Masuaku

        12

        Amir Hadžiahmetović

        13

        Gedson Fernandes

        14

        Alex Oxlade-Chamberlain

        15

        Cenk Tosun

        16

        Muleka

        17

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