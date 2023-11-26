Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş 22 puanda bulunuyor. Samsunspor ise Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor. Peki Samsunspor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor.
Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.
Beşiktaş, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla girdi.
İŞTE ÇALIMBAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok
Rosier
Necip Uysal
Omar Colley
Masuaku
Amir Hadžiahmetović
Gedson Fernandes
Alex Oxlade-Chamberlain
Cenk Tosun