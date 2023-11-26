Spor yazarları Galatasaray'ın Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor'a karşı aldığı 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi
"FARKI DAHA DA AÇABİLİRDİ"
ERMAN TOROĞLU: "Galatasaray ilk yarı iyi şeyler yaptı ama şu gözüküyordu, biz televizyondan seyrederken anlıyoruz, futbolcu bunu saha içinde çok daha iyi anlar. Diyor ki Galatasaraylı oyuncular içlerinden; 'Biz bu takımı çıtır çıtır yeriz'… Haksız da değiller çünkü karşılarındaki takım hakikaten tam 'çıtır çıtır' yenecek takım. Galatasaray pres yaptı ama biraz daha tempolu pres yapsaydı ilk yarıyı 4-0 bitirir, ikinci yarıda farkı daha da açarlardı. Zaten karşılaşmayı da 4'e rahat rahat getirdiler." [Sabah]
"HER YAŞIN AYRI GÜZELLİĞİ VAR"
MEHMET AYAN: Beni çok ciddiye almadıklarını biliyor ve sevmediklerini de hissediyorum ama GALATASARAY KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ’ne bir önerim olsun. Uygun bir zamanda Ajda Pekkan’ın o muhteşem şarkısını hissiyatını ve lafzını da anlatarak MERTENS’e dinletin. Doğru anlatabildiğiniz takdirde bir AŞKIN OLAYIM vak’asına daha tanıklık edebilirsiniz. (Habertürk)
"TIPKI THOMAS MÜLLER GİBİ"
UĞUR MELEKE: "Eğer bir takım Galatasaray’ın karşısına ‘oyunu hızlandırmamak için’, ‘geride maaile kapanıp boşluk vermemek için’ çıkıyorsa, orada çözüm üretici genelde Mertens oluyor. Almanlar’ın Thomas Müller için kullandığı bir tabir var, ‘raumdeuter’ diye. Alan/ boşluk yorumlayıcı anlamına geliyor bu terim. Bu sezon Galatasaray’da Mertens’in rolü iki sebeple Müller’e benziyor: 1) Yaşı artık belli bir seviyeye geldi. Tüm müsabakalarda oynamıyor, gücü 90 dakikaya yetmeyebiliyor. Ancak ona ihtiyaç olduğunda hep orada. Hep hazır. Ve problem çözüyor. 2) Mertens de aynen Müller gibi mobil oynuyor. İkinci santrfor rolünde statik kalmıyor, hareket ediyor. Ve bu hareketliliğin de temelinde bir mantık var. Sahayı yorumluyor, hangi bekin üzerine oynaması gerektiğini, kimin arkasına koşu yapabileceğini süzüyor. Ona göre seçiyor boşluğunu. Dün fırsatı Alanya’nın solunda gördü. Sağa yakın oynadı, sürekli orayı yokladı. Birinci golü oradan attırdı, üçüncüyü oradan attı. Dördüncüde de akıllı bir çapraz koşusu var. 3 gün sonra sezonun en kritik maçını oynayacak Galatasaray için Dries Mertens’in bu formu olumlu bir haber bence" [Hürriyet]
"HARİKA BİR ANTRENMAN MAÇI"
AHMET ÇAKAR: "Galatasaray için harika bir antrenman maçı oldu bu maç. Maçın antrenman maçı olmasından başka diğer güzel bir tarafı da özellikle bazı oyuncuların tekrar yıldızlaşmasıydı. Önce Mertens'ten bahsedelim… İki gol attı, bir de Icardi'yi mükemmel bir gol attırdı. Icardi, gerçekten ceza alanı içinde ne zaman nereye koşacağını, rakipten ne zaman ayrılacağını dünyada en iyi bilen forvetlerden biri. Ndombele ilk 11'de başladı. Çok değişik bir oyuncu, futbol bilgisi çok yüksek. Tek oynayıp hep doğru oynamaya çalışıyor ama fizik olarak asla yüksek seviyelerin oyuncusu değil. Fizik olarak toparladığında çok önemli katkı verecek." [Sabah]
"KARABASAN GİBİ ÇÖKTÜLER"
OSMAN ŞENHER: "Milli ara Galatasaraylı futbolculara ilaç gibi gelmiş. Icardi, sakatlığını atlatmış, geçen sezonki fizik gücünü geri kazanmış. Çok istekliydi, gol attı, asist yaptı. Uzun zamandır yedek kulübesinde çile dolduran Mertens şu anda sarı-kırmızılı takımın kadrosundaki oyunu en iyi okuyan isim konumunda. O da iki gol attı, bir asist yaptı... Arkadaşlarıyla pas alışverişi, boş alan koşuları... 74 dakika sahada kaldı, Icardi ile beraber takımın en iyileriydi. Karabasan gibi Alanyaspor’un üstüne çöktüler. Sonuçta Manchester United maçı öncesi Alanyaspor karşısında alınan farklı galibiyet Galatasaray’a büyük moral oldu." [Milliyet]
"SADECE GALATASARAY OYNADI"
LEVENT TÜZEMEN: "Milli takım arası Galatasaray'a fazlasıyla yaramış. Teknik direktör Okan Buruk, kendi ayarlarına dönmüş, çok maç oynayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirip bir hayli kilo veren Tanguy Ndombele'yi ilk 11'e koydu. Ziyech&Tete kulübede otururken Barış Alper sağ kanatta görev yaptı. Ama en önemlisi Galatasaray'ın 10 numarası, gülen yüzü, arkadaşlarına sürekli enerji veren Mertens geri döndü. İcardi iyileşti, golle yeniden tanıştı, 2 asist yaptı. Mertens, iki mükemmel gol atarken İcardi'ye de asist yaptı. Sahada sadece Galatasaray oynadı." [Sabah]
"GÜLE OYNAYA KAZANDI"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Galatasaray Alanya karşısında güle oynaya farklı bir skorla 3 puanı aldı. Galatasaray maça beklendiği gibi iç sahadaki alışılmış önde baskıyla başladı. Buna karşılık Alanyaspor alan daraltan bir savunma kurgusu uyguluyordu. Ancak kazandıkları topları anında kaybetmeleri, aut atışlarını kullanırken riskli paslarla çıkmak istemeleri Galatasaray'a karşı adeta intihar etmek demekti. Çok büyük baskı altında kaldılar. Galatasaray zaten ilk devrede 2 gol ile işi bitirdi. 2. yarıda aynı baskı devam etti. Arka arkaya tehlikeler yarattılar ve 2 gol daha buldular. Galatasaray genç takımıyla idman maçı yapsa bu kadar rahat oynayamazdı." [Sabah]
"UNITED KARŞISINDA FAVORİ"
SERKAN KORKMAZ: "Icardi, Mertens, Zaha... Sarı kırmızılılar kâğıt üstünde dehşet saçan, sahadaysa nefes aldırmayan forvet hattıyla dün akşamki maçı rahat kazandı. Alanya karşısındaki Galatasaray'ı izleyince iyice emin oldum ki; Kerem Zaha'yı kesemez. Dünkü gollerinin ardından Mertens'i de yoruldukça keser gibi duruyor. Okan Hoca'nın çarşamba günlü on birinde en çok merak ettiğim şey Mertens'in olup olmayacağı. United maçı öncesi Alanya karşısında "ne olursa olsun bu maçı alacağız" inancı başlama vuruşundan itibaren hakimdi. Abdülkerim sakatlığı nedeniyle oynamadı ama United karşısında forma giyecektir. Esas endişe verici olan Davinson'un sakatlanarak çıkması oldu. Umarım Şampiyonlar Ligindeki kritik maçta sahadaki yerini alır. Sezonun en önemli maçlarından birinin arifesinde farklı kazanan Cimbom, çarşamba günü tribüne geleceklerin hevesini iyice kabarttı. United karşısına maçın favorisi olarak çıkmak az buz iş değil..." [Fotomaç]
"ARJANTİN'DEN ÇAĞRILABİLİR"
GÜNTEKİN ONAY: "Mertens ve Icardi çok özel oyuncular. Kariyerleri başarılarla dolu, çok parlak. Şunu da düşünmeden edemiyoruz, Arjantin'i Dünya Kupası'nda da izledik, Messi'nin etrafında kurulmuş bir takım ama Martinez, Alvarez, hücumda ona yardım ediyordu. Onun dışında Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Mac Allister gibi üç tane sert orta sahayı arkaya koymuş, bu şekilde Messi'nin becerisiyle sonuca giden bir takım görüntüsündeydi. Icardi bu takımda oynayabilir mi, diye düşünmüşüzdür. Bence oynayabilir, Arjantin'de çağrılabilir."
"RAKİPLERE SIKINTI YARATIR"
TUGAY KERİMOĞLU: "Manchester United maçında ben olsam Mertens ile 11'de başlarım. Oyuncu her anlamda fayda sağlıyor. Icardi'nin koşularını, Zaha'nın driplinglerini çok iyi ayarlıyor. Geçtiğimiz sezonun katkılarını da göz ardı edemeyiz. O dönemde takımın bu şekilde katkı vermesinin sebebi Mertens'ti. Ndombele eksiklerini tamamlarsa Torreira-Ndombele ikilisi rakiplerine çok sıkıntı yaratır."
"EN KOLAY TAKIMLA OYNADI"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Manchester United maçından önce oynayabileceği en kolay takımla oynadı. Alanyaspor takımı gerçekten çok kötü. Galatasaray bu haftayı BAY geçseydi, Okan Hoca, 'evliler ve bekarlar ayrılın bir maç yapalım' deseydi daha kıran kırana bir karşılaşma olurdu."