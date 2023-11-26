Spor yazarları Galatasaray'ın Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU: "Galatasaray ilk yarı iyi şeyler yaptı ama şu gözüküyordu, biz televizyondan seyrederken anlıyoruz, futbolcu bunu saha içinde çok daha iyi anlar. Diyor ki Galatasaraylı oyuncular içlerinden; 'Biz bu takımı çıtır çıtır yeriz'… Haksız da değiller çünkü karşılarındaki takım hakikaten tam 'çıtır çıtır' yenecek takım. Galatasaray pres yaptı ama biraz daha tempolu pres yapsaydı ilk yarıyı 4-0 bitirir, ikinci yarıda farkı daha da açarlardı. Zaten karşılaşmayı da 4'e rahat rahat getirdiler." [Sabah]

MEHMET AYAN: Beni çok ciddiye almadıklarını biliyor ve sevmediklerini de hissediyorum ama GALATASARAY KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ’ne bir önerim olsun. Uygun bir zamanda Ajda Pekkan’ın o muhteşem şarkısını hissiyatını ve lafzını da anlatarak MERTENS’e dinletin. Doğru anlatabildiğiniz takdirde bir AŞKIN OLAYIM vak’asına daha tanıklık edebilirsiniz. (Habertürk)

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"TIPKI THOMAS MÜLLER GİBİ"

UĞUR MELEKE: "Eğer bir takım Galatasaray’ın karşısına ‘oyunu hızlandırmamak için’, ‘geride maaile kapanıp boşluk vermemek için’ çıkıyorsa, orada çözüm üretici genelde Mertens oluyor. Almanlar’ın Thomas Müller için kullandığı bir tabir var, ‘raumdeuter’ diye. Alan/ boşluk yorumlayıcı anlamına geliyor bu terim. Bu sezon Galatasaray’da Mertens’in rolü iki sebeple Müller’e benziyor: 1) Yaşı artık belli bir seviyeye geldi. Tüm müsabakalarda oynamıyor, gücü 90 dakikaya yetmeyebiliyor. Ancak ona ihtiyaç olduğunda hep orada. Hep hazır. Ve problem çözüyor. 2) Mertens de aynen Müller gibi mobil oynuyor. İkinci santrfor rolünde statik kalmıyor, hareket ediyor. Ve bu hareketliliğin de temelinde bir mantık var. Sahayı yorumluyor, hangi bekin üzerine oynaması gerektiğini, kimin arkasına koşu yapabileceğini süzüyor. Ona göre seçiyor boşluğunu. Dün fırsatı Alanya’nın solunda gördü. Sağa yakın oynadı, sürekli orayı yokladı. Birinci golü oradan attırdı, üçüncüyü oradan attı. Dördüncüde de akıllı bir çapraz koşusu var. 3 gün sonra sezonun en kritik maçını oynayacak Galatasaray için Dries Mertens’in bu formu olumlu bir haber bence" [Hürriyet]