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        Aksaray'da tekstil malzemesi yüklü kamyonda 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

        Aksaray'da 9 kilo 400 gram skunk ele geçirilen tekstil malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:17
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        Aksaray'da tekstil malzemesi yüklü kamyonda 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
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        Aksaray'da 9 kilo 400 gram skunk ele geçirilen tekstil malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Aksaray girişinde bir kamyon durdurdu.

        Kamyonda yapılan aramada, tekstil malzemelerinin arasına gizlenmiş 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü Y.A. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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