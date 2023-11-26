Aksaray'da tekstil malzemesi yüklü kamyonda 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi

Aksaray'da 9 kilo 400 gram skunk ele geçirilen tekstil malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Aksaray girişinde bir kamyon durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, tekstil malzemelerinin arasına gizlenmiş 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.A. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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