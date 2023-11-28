Victor Nelsson'a fırsat doğdu! Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray'da Victor Nelsson'a da fırsat doğdu. Bu sezon 11'deki yerini kaybettiği için mutsuz olan Danimarkalı savunmacı, Davinson Sanchez'in sakatlığında forma şansı bulacak. Devre arası için transferini isteyen başarılı stoperin Galatasaray'daki kaderi önümüzdeki üç haftalık süreçte değişebilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığı taşları yerinden oynatacak. Transferinden bu yana formayı kapan Kolombiyalı savunmacının arka adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edilirken Davinson Sanchez'in üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FIRSAT AYAĞINA GELDİ Geçen sezonki şampiyonlukta Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir uyum yakalayan ancak bu yaz 11'deki yerini kaybeden Victor Nelsson'a da fırsat geldi. Oynayamadığı için mutsuz olan ve ülkesi basınına açıklamalar yapan Nelsson, büyük bir olasılıkla Manchester United karşısında Abdülkerim'in partneri olacak.

DEVRE ARASINDA TRANSFERİNİ İSTEMİŞTİ Düzenli forma giyemediği için mutsuz olduğunu dile getiren Danimarkalı futbolcunun Galatasaray'daki geleceği de bu üç haftalık süreçte değişebilir. Devre arasında transferini isteyen ancak ne kulübü ne de kendisini tatmin eden bir teklif alabilen Nelsson, Galatasaray'ın kritik sürecinde kendini gösterebilirse ilk 11'deki yerini de geri alabilir.

Bu yaz Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te Danimarka formasını terletmek isteyen Nelsson'un devre arasında takım değiştirme ve uyum yakalama ihtimalini riskli görmesi, forma rekabetine asılması bekleniyor.