Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni! Bursa'da, 33 yaşındaki Güleser K., tartıştığı sevgilisi Yücel U.'yu evin ikinci katındaki pencereden boşluğa itmişti. Metrelerce yükseklikten düşerek yaralanan ve yerde hareketsiz şekilde yatan erkek arkadaşının yanına elinde bıçakla gelerek bir süre başında bekleyen Güleser K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Güleser K.'nın, Yücel U.'yu neden ikinci kattan aşağı attığı belli oldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.11.2023 - 08:50 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:04 facebook

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