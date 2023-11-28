Çantasında GPS cihazı çıkan Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı

Eski futbolcu Semih Kaya'nın adı, yüksek kar getirili fon vaadiyle banka şube müdürü Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu ve spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurlu davanın iddianamesinde yer almıyor.

Ancak iddianamede, Seçil Erzan'ın ifadelerinde ismi geçen Semih Kaya'nın olaya ilişkin soruşturma aşamasında "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

Semih Kaya 25 Mayıs 2023'te avukatı eşliğinde savcılığa verdiği ifadesinde, Seçil Erzan'ı Galatasaray'da oynarken Denizbank Şube Müdürü olarak tanıdığını ve 2011-2017 yılları arasında birçok kez bankacılık işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra yurtdışına gittiğini, dönünce tekrar aynı bankayla çalıştığı için Erzan ile iletişiminin devam ettiğini ifade eden Kaya, Nisan 2022'de kur korumalı mevduat fonuna para yatırmasından iki hafta sonra Seçil Erzan'ın kendisini arayarak banka bünyesinde bir fon olduğunu ve yüksek getirisi olduğunu söylediğini anlattı. Kaya, Seçil Erzan ile yüz yüze görüştükten sonra bu fona yatırması için toplam 6 kez para verdiğini söyledi.

Kaya, Florya Şubesi'ndeki hesabını Seçil Erzan'ın 2022 Temmuz'da tayin olmasıyla Levent Şubesi'ne taşıdığını ifade ederek, "Fona para yatırdıktan sonra hemen hemen her hafta Seçil'in yanına gidiyordum. 2022 Temmuz ayında 2 kez Seçil'e Levent'teki odasında elden ödeme yaptım. İlkinde 700 bin dolar, ikincisinde 600 bin dolar şeklinde ödeme yaptım. Ödeme yaptığım zaman her seferinde Seçil Erzan'dan ödeme yaptığıma dair belge aldım. 2022 Ağustos ayında da beşinci kez 600 bin dolar ödeme yaptım, yine aynı ay içerisinde altıncı kez 600 bin dolar ödeme yaptım. Bu ödeme bedellerini tam olarak hatırlamıyorum. Bir tanesi 500 bin dolar da olabilir. Seçil Erzan'dan ödemelere ilişkin ıslak imzalı belgeleri aldım. Seçil Erzan zaman zaman bana fon getirisi altında bir takım ödemeler yaptı. Tam olarak ne zaman, ne kadar ödeme yaptığını bilmiyorum" dedi.

Semih Kaya, ilk olarak 2022 Nisan ayında 300 bin dolar parasını çekip Erzan'a Florya Şubesi'ndeki odasında bizzat elden teslim ettiğini, Erzan'ın kendisine kaşeli ve ıslak imzalı bir belge verdiğini, parayı verirken bir kişinin daha odada olduğunu, saklamalı fondan haberi olan bu kişiyle tokalaştığını, Erzan'ın bu kişiyi Ali'nin kardeşi Atilla olarak tanıttığını belirtti. Erzan'ın yatırdığı parayı vade sonunda yüzde 7.5 kar ile geri alacağını vaat ettiğini de söyleyen Kaya, "Hiçbir maddi kaybımın olmayacağını söylemişti. O sırada banka bünyesindeki fon hesabındaki parayı vade sonunu beklemeden (üç aylık bir vadesi vardı) bozdurup kendisine vermemi ve bu parayı da saklı fona yatırmama ikna etti. Mayıs ayında banka bünyesinde bulunan 1 milyon 200 bin euro paramı dolara çevirip banka içerisinden çekip Seçil Erzan'a teslim ettim" diyerek elinde belge olduğunu söyledi.

"4 MİLYON 100 BİN DOLAR VERDİM, 530 BİN DOLAR ALACAĞIM KALDI"

Kaya, kendisinin de toplamda ne kadar ödeme yaptığını bilmediğini öne sürerek, Erzan'ın yanında bulunan ve banka çalışanı olarak bildiği Ali Yörük'e 1 milyon 200 bin doları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde elden teslim ettiğini, yaptığı 6 ödeme dışında Erzan'ın yönlendirmesiyle 2022 yılı sonlarına doğru 355 bin doları Ali Yörük'ün hesabına EFT yaptığını, toplamda Erzan'a saklamalı getirili fona yatırması için 4 milyon 100 bin dolar para verdiğini, Seçil Erzan'ın da kendisine 3 milyon 500 bin dolar parayı geri ödediğini, bunu fon getirisi olarak geri ödediğini, 530 bin dolar alacağının kaldığını söyledi.

"FONA PARA YATIRIRKEN HERHANGİ BİR KİMSENİN İSMİNDEN BAHSETMEDİ"

Semih Kaya ifadesinde, Erzan'ın fona ilişkin kısa süreli vadelerden yani 20-30 gün süreli değişken vadelerden bahsettiğini belirterek, "Fona para yatırırken herhangi bir kimsenin isminden bahsetmedi. Bu fonun banka bünyesindeki bir fon olduğunu ve getirisinin tamamen bana ait olacağını söylemişti" dedi. Erzan'ın iki ödemeyi Levent'teki odasında, diğerlerinin şube önünde araç içerisinde teslim ettiğini de söyleyerek, "Akabinde zaten birlikte Seçil müdür ile bankaya girdim. Bana verdiği paraları Denizbank'taki hesabıma yatırdım" dedi. Savcının, Bodrum'da gayri menkulu olup olmadığını sorması üzerine Semih Kaya, Bodrum'da bir villa satın aldığını, ödemeleri devam ettiği için tapusunu üzerine alamadığını, 2022 Eylül'de Denizbank Levent Şubesi'nde 100 bin dolar parayı villalardan sorumlu kişiye ödediğini, Erzan'ın da yanında olduğunu, birinci kattaki vezneden parayı alıp sorumlu kişiye teslim ettiğini belirtti.

"SEÇİL MÜDÜR 'ÇANTA SENDE KALSIN' DEMİŞ"

Semih Kaya, Seçil Erzan tarafından aldığı çantadan GPS çıkması olayını ise şöyle anlattı: "Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Seçil müdür, bana bu parayı mavi bir çanta içerisinde Levent'teki odasında 15 Kasım'da teslim etmişti. Akabinde ben içinden parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Çantayı da Seçil Erzan'a vermek istedim. Parayı yatırırken vezneye de o çantayla gitmiştim. Fakat Seçil müdür, 'Çanta sende kalsın' dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Akabinde 16 Kasım günü aracımla Bodrum'a gitmek için havalimanına doğru yola çıktım. Aracı havalimanına park ettim. Aynı gün geri dönüp aracıma bindiğimde seyir halindeyken bu çantadan ses geldiğini duydum. Şüphelenip çantanın içini kontrol ettiğimde bir GPS cihazı gördüm. Üzerinde Apple yazısı vardı ve seri numarası yazılıydı. Google'dan seri numarasını girdiğimde telefonun son dört rakamını öğrendim. Akabinde Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum. Çünkü beni takip ettiklerini düşündüm. Zaten şubeye gitmeden önce Seçil'i arayıp konu hakkında bilgi vermiştim. Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Atilla Baltaş, Seçil'in odasına geldi. Bana daha önce aracından çantasının çalındığını ve içinde para olduğunu, bu sebeple tekrar çalınmasından endişe edip çantaya GPS cihazı koyduğunu ve bu cihazın kendisine ait olduğunu söyledi. Ben de beyanlarına itibar ederek GPS cihazı bulunan çantayı Atilla Baltaş'a teslim ettim. Bu olay sebebiyle sadece Seçil Erzan'dan şikayetçiyim."

DELİLLERİ TOPLANAMAYAN MÜŞTEKİLERE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bankacı Seçil Erzan ve 6 sanık, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın iddianamesinde, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurun toplamda 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı ifade ediliyor. İddianamede, dosya kapsamında henüz delilleri tam olarak toplanamayan bir kısım "müşteki" ve müşteki-şüpheliler" hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü ve delillerin toplanmasının ardından birleştirme talepli iddianame düzenleneceği kaydedilmişti.

BDDK RAPORUNA GÖRE 29 ŞİKAYETÇİNİN İDDİA ETTĞİ TUTAR DAHA FAZLA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) 18 Ağustos 2023 tarihli raporuna göre, Seçil Erzan'a muhtelif zamanlarda elden veya nakden para veren 29 şikayetçi yer alıyor. Raporda, başvuru sahiplerinden bir kısmının paralarını kısmen veya tamamen geri alamadıkları belirtilerek bankaya ulaşan iddialara göre şikayetçilerin iddia ettikleri tutarın ise toplamda 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira seviyesinde olduğu tespit edilmişti.