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        Aksaray'da anaokulu öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde Latife Hanım Anaokulu öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:20
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        Aksaray'da anaokulu öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde Latife Hanım Anaokulu öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu.

        Latife Hanım Anaokulu Müdürü Merve Ünlü, AA muhabirine, Cumhuriyetin 100. Yılına özel hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

        Her öğrencinin kendi adına bir fidanı olduğunu belirten Ünlü, şöyle konuştu:

        "Latife Hanım Anaokulu idare, öğretmen ve öğrencilerle beraber hatıra ormanı oluşturduk. Doğa sevgisini aşılamak maksadıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Her öğrenci bir fidan dikerek, kendi adını yazdı ve bakımıyla kendisi ilgilenecek. Bu sayede öğrenciler doğaya karşı daha duyarlı olacaklar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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